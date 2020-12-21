شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: وصول أئمة السودان المتدربين إلى أكاديمية الأوقاف الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف أنه استقبل وفدًا من أئمة المساجد الكبرى من دولة السودان الشقيقة المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى لأئمة مصر والسودان برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جدير بالذكر أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية في ضوء التعاون العربي المثمر وامتدادًا لدور مصر المحوري في تفنيد الفكر المتطرف وتفنيد شبهات المتطرفين ودحض أباطيلهم.

وقد أعرب أئمة السودان عن شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادتهم البالغة بوجودهم في مصر وبمشاركتهم في الدورة التدريبية المشتركة مع أئمة المساجد الكبرى بمصر، مثمنين دور الأكاديمية في التدريب والتحصين الفكري من الأفكار المتطرفة.

وأعرب الشيخ الدكتور خالد حسين عيسى كرم إمام وخطيب بأوقاف الخرطوم عن سعادته بترشيحه لحضور الدورة التدريبية المشتركة لأئمة الأوقاف بمصر والسودان، لما عهدناه وعرفناه عن علماء مصر وتمكنهم في العلم، وخبرتهم في مجال الدعوة، كما أشاد بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

كما أشاد الشيخ مهند الأمين إمام مسجد البقعة بالخرطوم بخطب الجمعة وموضوعاتها التي تنشرها وزارة الأوقاف المصرية على موقعها الإلكتروني، حيث إننا نستفيد منها في بلادنا.

وأكد الشيخ إبراهيم التيجاني إمام وخطيب مجمع أبي بكر الصديق بالخرطوم على أهمية موضوع الدورة لأنه في عمق تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف، مشيدًا بدور وزير الأوقاف المصري دكتور مختار جمعة في تجديد الخطاب الديني، وكانت لزيارته الأخيرة إلى الخرطوم أكبر الأثر في توطيد أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

كما أشار الشيخ عبدالرحمن حافظ عبدالرحمن إمام وخطيب مجمع الإمام على بن أبي طالب بالخرطوم إلى أهمية هذه الدورات المشتركة لما تنتجه من الوحدة والتعاون بين الشعوب، مشيدًا بدور أئمة وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي ونبذ جميع أشكال التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشاد الشيخ وليد حسين محمود أحمد إمام دار مسجد المرايا التيجانية بالخرطوم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمعاملة الراقية ولا يستغرب الشيء من معدنه.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والتعاون الدولي والإقليمي، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم المستمرة، وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، طوال مدة انعقاد الدورة.

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