شكرا لقرائتكم خبر عن سي إن إن: وفاة أحمد أردوغان نجل شقيق رئيس تركيا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "سي إن إن" تركيا، إن نجل حسن أردوغان، شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توفى عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا.
وأوضحت "سي إن إن" أن أحمد أردوغان توفى بعد أن نقل إلى العناية المركزة رغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه من خلال مساعدته بجهاز التنفس.
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