شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: هناك توجه لتخصيص الدعم لـ2 فقط بالأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه كلما زاد عدد الأسرة قلت الخدمات داخلها، مشيرة إلى أن العزوة ليست فى كثرة العدد وهذه المفاهيم آن الأوان أن تغيرها الأسر، مضيفة: هناك توجه بأن يصل الدعم لـ2 فقط بكل أسرة وهذا تحفيز إيجابي لمواجهة النمو السكاني، وهناك تحفيز للأسر الصغيرة العدد.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى لقاء لها مع برنامج المواجهة، على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن مصر تتحول للأفضل والوزارة تسعى لأن تكون رقمية لتحقيق العدالة في التوزيع والمساعدات، وكذلك حكومة التوزيع والنزاهة فى العاملين والرقابة علي كافة الجهات بالوزارة، والاستعلام الإلكتروني يعمل على تقليل الاحتكاك بين المواطنين والموظفين.