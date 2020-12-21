أخبار × 24 ساعة..الصحة: البدء فى التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصينى خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها "الصحة": البدء فى التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصينى خلال أيام، و4 نصائح من الصحة العالمية بمصر لقضاء فترة الأعياد بدون التقاط عدوى كورونا. وزير المالية: لا توجد خطة لزيادة الضرائب أو الجمارك "الصحة": البدء فى التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصينى خلال أيام وزير التعليم لطلاب الثانوى: لو رجعت طالب هكون سعيد ولازم بعبع الامتحان يختفى لجنة متضررى النوبة تجتمع وتدرس الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقى طلبات التعويض ..صور صور.. الحكومة: غرفة عمليات بوزارة الصحة لمتابعة خطة توزيع اللقاح وزير الاتصالات: اختيار العاصمة الإدارية لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 الدكتورة رانيا المشاط تكشف تقريرا اقتصاديا مهما الثلاثاء المقبل الرئيس يوجه بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الاتصالات 4 نصائح من الصحة العالمية بمصر لقضاء فترة الأعياد بدون التقاط عدوى كورونا وزير الأوقاف يشيد بفتوى حرمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية: أدعمه بقوة نيفين جامع: الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات بمزايا تنافسية كبيرة.. صور مركز الأزهر للفتوى: الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية حرام شرعًا وزير الداخلية يستقبل وزيرة الصحة لبحث استعدادات توزيع لقاحات كورونا الصحة تحذر المدخن: التبغ يعرضك لمضاعفات خطيرة حال إصابتك بكورونا وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل عن عمر يناهز 72 عاما شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى السبت المقبل السياحة: لا استثناءات لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة من مواعيد الإغلاق غدا أقصر نهار وأطول ليل فى السنة.. اعرف التفاصيل "الصحة" تكشف وجود 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر

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