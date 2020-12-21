شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الاجتماعيين يطالب "التعليم" بتثبيت حملة دبلوم خدمة اجتماعية فوق المتوسط بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور عبد الحميد، نقيب الاجتماعيين، خطاب للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وذلك لطلب حل مشكلة حملة دبلوم خدمة اجتماعية فوق المتوسط، العاملين بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربيه والتعليم بكفر الشيخ، وتثبيتهم، وذلك بعد تأكد النقابة من قيدهم بالنقابة أعضاء مشتغلين لأنهم يمارسون مهنة مشرف اجتماعى.

وأوضح نقيب الاجتماعيين، فى خطابه لوزير التعليم، أن النقابة كانت قد أرسلت كتاب النقابة رقمي 221 في 19 أغسطس 2020، و278 فى 2020 21 سبتمبر 2020، بشأن الشكاوى الواردة للنقابة من أعضاء النقابة حملة دبلوم خدمة اجتماعية فوق المتوسط الذين يعملون بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والذي يشتكون من صدور قرار المديرية رقم 10 في 3 يونيو 2020، بتثبيت جميع حملة دبلومات الخدمة الاجتماعية فوق المتوسط على درجات مالية دائمة بموازنة الباب الأول بمسمى وظائف كاتب رابع (ب) بالمجموعة المكتبية.

وأضاف أن كتابى النقابة أكدا على أنه طبقا لأحكام المادة 3 من قانون إنشاء النقابة رقم 73/45، فإن حملة دبلومات معاهد الخدمة الإجتماعية المتوسطة أعضاء بالنقابة، وقد تبين للنقابة أن الشاكين مقيدون بالنقابة أعضاء مشتغلين لأنهم يمارسون مهنة مشرف إجتماعي منذ التحاقهم بالإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومنهم من حصل على دورات تدريبية تتعلق بالعمل الاجتماعي.