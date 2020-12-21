الزراعة: ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج الأعلاف.. و45 طن مسحوق بروتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نتائج حملة التفتيش المفاجئة التي نفذتها لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة والمسطحات.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في بيان له الأحد، إنه وردت معلومات عن وجود 3 مصانع لإنتاج الأعلاف غير مرخصة من وزارة الزراعة، تقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة، وداهمت القوة المخزن وضبطت 45 طن مسحوق بروتين ومركزات وخامات أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيواني، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وأضاف سليمان، أنه تم تشكيل لجان للتفتيش الفجائئ على بعض مصانع الأعلاف المرخصة ضمت ممثلين من كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة) للتأكد من جودة الأعلاف المنتجة، فضلاً عن إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد من مصانع الأعلاف للتأكد من جاهزيتها لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، وتحقق أعلى معدلات أداء للحيوان والدواجن والأسماك.