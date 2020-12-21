محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأحد، تطبيق تخفيض نسب العمالة المتواجدة بمواقع العمل المختلفة، بما لا يزيد عن نسبة 50% من القوى العاملة داخل الوحدات التنظيمية والعمل بنظام التناوب.
يأتي ذلك بما لا يخل بمستوى الأداء، ويكون العمل بنظام التناوب، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. "الكهرباء" تعلن تطبيق العمل بنظام التناوب وتخفيض العمالة 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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