رسميًا.. "الكهرباء" تعلن تطبيق العمل بنظام التناوب وتخفيض العمالة 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأحد، تطبيق تخفيض نسب العمالة المتواجدة بمواقع العمل المختلفة، بما لا يزيد عن نسبة 50% من القوى العاملة داخل الوحدات التنظيمية والعمل بنظام التناوب.

يأتي ذلك بما لا يخل بمستوى الأداء، ويكون العمل بنظام التناوب، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.