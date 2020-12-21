شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: نعمل على إنشاء مخازن استراتيجية للمعدات والأدوية الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه جرى نقل مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومجموعه أخرى من الأراضي والأصول إلى صندوق مصر السيادي.

كشفت السعيد في حوارها إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء اليوم الأحد، أنه جرى التعاون مع أحد الشركات لوضع دراسة حول آليات استغلال مجمع التحرير، ليكون متعدد الأغراض، حيث تم عرضه على مجموعة من المطورين العقاريين والسياحيين وسيتم طرحه بالشكل الكفء«.



وتابعت أنه يتم الآن العمل على إنشاء مخازن استراتيجية للمعدات والأدوية الطبية يستهدف أن تكون مخازن لأفريقيا قائلة: «الدول قامت بترتيب أولوياتها بعد جائحة كورونا والقطاع السياحي والدوائي له الأولوية ولانستهدف فقط أن تكون مخازن الأدوية الطبية والمعدات خاصة على مستوى مصر فقط ولكن للقارة ككل».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».