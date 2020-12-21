شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توقع بروتوكول مع جامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توقع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري غدا الاثنين ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري بمكرم عبيد مدينة نصر . وياتى البرتوكول فى أطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات المصرية ودعم الطلبة وفقا لبرامج الوزارة المختلفة الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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