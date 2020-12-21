شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث التموين في أسوان، الاحد، من ضبط 23 قضية تموينية خلال حملاتها اليومية على الأسواق.
وأسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و2قضية استخدام اسطوانات بوتاجاز في اغراض غير المخصص لها 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.
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