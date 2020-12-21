شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة ببريطانيا: يمكن للشخص الحصول على لقاحين مختلفين لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الشربينى، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، إنه يمكن للشخص أن يحصل على لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، مضيفا: "ممكن أن يحصل الفرد على لقاح صينى وأمريكى في نفس الوقت".

وتابع الشربينى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن الفيروسات دائمة التغيير في شكلها بسرعة شديدة جدا، حتى تضمن البقاء لمدة أطول، ولذلك يجب الحصول على المصل بشكل أسرع.

وأوضح أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، أن نسبة المناعة من اللقاحات الجديدة، يمكن أن تصل إلى 70% لمواجهة فيروس كورونا، وإذا لم يحدث تكوين المناعة خلال 3 أسابيع من وقت الحصول على اللقاح، يمكن للفرد أن يحصل على اللقاح الثانى.