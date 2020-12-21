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قرارات هامة من وزير التعليم بشأن رفع الغياب من المدارس ومواعيد الامتحانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أصدرت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتاباً دورياً بشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، ويتضمن ما يلي: 

 

- عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب (لمن يرغب فى ذلك).

 

ـ استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية. 

 

- للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي: 

 

- لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0 

 

- إتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل، لاستكمال الدراسة ومواصلة التعلم في سنوات الدراسة القادمة.

 

- للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي: 

 

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر. 

 

 

- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءاً من  الأحد 10 يناير ٢٠٢١ وسيشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا. 

 

٤- لطلاب الصف الثالث الإعدادي:  

 

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر. 

 

 

- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءاً من يوم الأحد 10 يناير 2021 وسيشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا، وتكون الامتحانات على مستوى المديرية.

 

٥- طلاب المرحلة الثانوية: 

 

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، استخدام المصادر المتنوعة للتعلم الذاتي مثل منصة نظام إدارة التعلم LMS من بنك المعرفة المصري ومنصة ادمودو ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر.

 

 

- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقاً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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