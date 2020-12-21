شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: دعم الدولة للمواطنين هو حق وليس إحسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك ميكنة لرصد الحالات الإنسانية، وسيتم تسجيلها على سيستم مراعاتهم وسرعة الوصول إليهم، وكذلك يتم التواصل مع المواقع الإعلامية لسرعة الاستجابة ورعاية كافة الحالات الإنسانية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى لقاء لها مع برنامج المواجهة، على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن دعم الوزارة للمواطنين هو حق للمواطن وليس إحسان، وأن ما تقدمه الدولة للمواطن اليوم سيرده المواطن للدولة غدا، مشيرة إلى أن هناك ما تقدمه الوزارة فى شكل دعم مؤقت للمشروعات والأسر المتعثرة، ويبقى الباب دائما مفتوح أمام المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تستثمر في المواطن وكذلك الاقتصاد.

وأشارت القباج، إلى أن عملية البناء فى الدولة في مصر هى بناء متكامل يبدأ بالمواطن، لافتا إلى أن ميزانية برنامج تكافل وكرامة زادت ليشمل ملف الفقر بشكل صريح وأثر على تقليل نسب الفقر فى مصر، وأنه توجد مظلة حماية مجتمعية للفقراء، وتم ربطه بدعم التموين وفرص العمل والصحة والتعليم، وهو منظور الدولة للتنمية الشاملة.

وتابعت: نسبة التسرب من التعليم قلت والرعاية الصحية أفضل رغم كورونا، وتم مد الدعم حتى مرحلة الجامعة، وهناك قاعدة بيانات ترجع إليها الوزارة لتصنيف فئات المواطنين، مشيرة الى أن الوزارة لا تقدم الدعم النقدى فقط وإنما تقدم فرص للعمل وغيرها.