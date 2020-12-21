شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المملكة المتحدة (بريطانيا) 35 ألفا و928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن المملكة سجلت 326 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ومجموعة من العلماء، قد أعلنوا أن سلالة جديدة اكتشف تفشيها في البلاد، تعد أشد عدوى بنسبة 70%، لكنهم أشاروا إلى أنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت أشد خطورة.
وفي أعقاب هذا الإعلان، أعلنت 4 دول أوروبية فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة هي إيطاليا وهولندا وبلجيكا والنمسا، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أنه خلال الساعات المقبلة ستعلن دول أوروبية أخرى عن إجراءات مماثلة، على رأسها ألمانيا وفرنسا وأيرلندا.
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