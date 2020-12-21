شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الرئيس يحملنا مسئولية تجاه الفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس وجه بالاهتمام بالفئات الأولي بالرعاية أو الفئات التى تستحق التمكين، وتتمثل في أوجه مختلفة للدعم، موضحة أن توجيهات الرئيس دائما بمراعاة العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني يشارك أيضا، ولكن الدعم الرئيسى يأتى من الدولة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى لقاء لها مع برنامج المواجهة، على قناة أكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن 11% من ميزانية تكافل وكرامة يوجه للمسنين، والأيتام يتم شمولهم فى برنامج كرامه والرئيس خصص ما يقرب من مليار جنيه لتغطية مصروفات الدراسة حتي الجامعة.

وأشارت إلى أن الرئيس يحملنا مسئولية تجاه الفئات الأولي بالرعاية ونشعر دائما بالمسئولية تجاه كل الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه في المرحلة الأخيرة ظهر حالات إنسانية ووجه رئيس الوزراء أن يكون هناك وصول بشكل استباقى لهذه الحالات لرعايتها، لافتة إلى أن الوزارة لديها فريق التدخل السريع ويعمل بجهد كبير موجهة الشكر لهم.