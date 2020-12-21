شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: السلالة الموجودة لكورونا فى مصر رحيمة بحال المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه حتى هذه اللحظة لم تظهر لدينا آثارًا للسلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا، ولكن علينا أن ننتبه جيدا ونكون حذرين.

أضاف حسنى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن السلالة الجديدة المنتشرة في لندن، سريعة الانتشار، متابعا: "جزء كبير من أسباب زيادة الأعداد لدينا في مصر، هى الأماكن المغلقة وتجمعنا بشكل كبير، ونحمد الله أن السلالة الموجودة لدينا في مصر رحيمة بحال المصريين".

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اللقاح الصينى الجديد أثبت نجاحه وفقا للفكرة العلمية، ورغم ذلك فإن كل الأبواب مفتوحة لجميع اللقاحات، متابعا: "نجرى دراسة على اللقاح الجديد، وبمجرد الانتاء منها سنبدأ التطعيم، وأتوقع في منتصف الأسبوع المقبل سيبدأ التطعيم في مصر على الفئات الأولى".