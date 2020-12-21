شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: لا إغلاق للمنشآت الرياضية فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ان البطل المصرى العالمى بيج رامي نموذج مشرف للرياضة المصرية، وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، إن البطل المصري العالمي بيج رامي شارك أكثر من مرة على بطولة مستر أوليمبيا.

وأكد أشرف صبحي، أن بيج رامي استطاع بعزيمته التغلب على فيروس كورونا، مؤكدا أن إحدى الشركات الرعاية المصرية التي تابعت بيج رامي رياضيا حتى وصوله إلى مستر أوليمبيا.

وأشار، الى التواصل المستمر مع البطل العالمي بيج رامي باستمرار لدعمة ودفعه للنجاح، مشيرا الى سيتم تكريم بيج رامي بفوزه عقب عودته الى مصر.

وتابع، أن مصر حصلت على بطولة إفريقيا في الجودو وأن مشروع البطل الأوليمبي المصري بدا يفرغ ابطال في معظم الرياضيات.

وقال إن وجود لجنة مشتركة بين الوزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم للتحقيق في ملابسات أزمة منتخب الشباب واستعداد منتخب الشباب تؤهله للفوز بالعديد من البطولات.

وأكد، أن طبيب منتخب الشباب كان معهم وزيادة في الاطمئنان أرسلنا طبيب المنتخب الأول لهم، مؤكدا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم صاحب قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات.

وأضاف إن الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الرياضية لمنع انتشار كورونا وإلزام العاملين في المنشآت الرياضية بارتداء الكمامة للوقاية من كورونا.