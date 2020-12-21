شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: لا توجد خطة لزيادة الضرائب أو الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا توجد خطة للزيادة فى الضرائب أو الجمارك وهناك اتجاه إلى الاستقرار وسياستنا مبنية على تحسين مستوى المعيشة من حيث توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة التضخم من 35% عام 2016-2017 إلى حوالى 5.7%.

وتابع معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على،: كلمة السر فى الحفاظ على الاقتصاد خلال الجائحة هى قائد وشعب، مشيرا أن النظرة الثاقبة والقرارات الجريئة والصعبة ورؤيته للمستقبل والشعب الذى تحمل تبعات تلك القرارات القوية والجريئة .

وواصل وزير المالية قائلا إن الاقتصاد القوى في مصر هو الذى ساعد على تخطى أزمة كورونا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مشيرا أن أهم خطة للدولة هي الاستمرار فى النمو وخلق فرص العمل والحفاظ على رفع مستوى المعيشة، مضيفا أن إيرادات خزانه الدولة تتكون من إيرادات ضريبيه وتمثل حوالي 75% من إيرادات الخزانة ولابد من التفريق بين ضريبية الشركات وضريبية الأفراد وإيرادات غير ضريبية والتي تمثل حوالى 25%، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الإيرادات الضريبية.