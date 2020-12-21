شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لطلاب الثانوى: لو رجعت طالب هكون سعيد ولازم بعبع الامتحان يختفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كتاب الطالب فى الثانوى العام اللى كان زمان بيطبع موجود الآن على بنك المعرفة. BDF، متابعا: "لمن يسأل من الطلاب أنا معنديش كتاب مطبوع، فالكتاب موجود على بنك المعرفة يستطيع الطالب قراءته أو طباعته أو تحميله من على بنك المعرفة"، مؤكدا أن المحتوى المتوفر للطلاب لم يتم شرائه بعد تعاقد الوزارة مع أكبر الجهات لتأليف المحتوى.

وأوضح الوزير فى تصريحات له، بعض الطلبة تعتقد أن المحتوى الرقمى على بنك المعرفة كبيرة ويتسأل هذاكر كل المحتوى الهائل ده وأحفظه، متابعا: "مش محتاج تحفظ كل ده أفهم فقط نواتج التعلم المطلوبة".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن المناهج على بنك المعرفة متاح للطالب أن يمتحن نفسه من خلال الأسئلة الموجودة على الدروس، مؤكدا أن الوزارة وفرت محتوى باللغة العربية والإنجليزية وجار توفير محتوى باللغة الفرنسية إضافى بناء على رغبة الطلبة الذين يدرسون باللغة الفرنسية، مع توفير أوراق امتحانية للطلاب، قائلا: "هناك بحر كبير جدا من مصادر التعلم مفصلة على مناهج المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى وغزير جدا".

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة ذهبت إلى شركة كبيرة صنعت برامج لرياضيات للتفاعل مع المسألة الرياضيات والمعادلات، تمنح الطالب دراسة الرياضيات بشكل جديد ومختلف، موضحا أن حل المعادلات مش بالطباشيرة ولكن بشكل وطريقة تفاعلية، يقدر الطالب يشوف حلها أمام أعينه.

وقال الوزير: "كل ما وفرته الوزارة للطلاب نقطة بسيطة فى بحر ما وفرته الوزارة للطلاب من مصادر تعلم"، متابعا: "أتمنى من طلاب الثانوى العام الاستفادة من محتوى المحتوى الرقمى من بنك المعرفة والقنوات وقريبا سيتم تفوير منصة حصص مصر، علشان نفهم نواتج التعلم اللى احنا عايزينها ونبق علماء زى اللى برة مصر ونكون أول دولة تلاقى لقاح لوباء جديد أو طريقة كبيرة لبناء الكبارى ولازم مصر تنموا بالعلم وقدرات أبنائها .. وعايزين بعبع الحفظ والامتحانات يروح، وكل اللى عايزينه نفهم الحاجات المتاحة والمناهج، قائلا: "لو رجعت طالب من أول وجديد هكون سعيد جدا بالمصادر المعرفية المتاحة ولدينا ثروة كبيرة ونفرح بيكم جميعا".