شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة متضررى النوبة تجتمع وتدرس الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقى طلبات التعويض ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم الأحد، اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور اللواء أشرف عطية عبد البارى، محافظ أسوان، وعدد من ممثلى الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة شئون المجالس النيابية فقد جرى خلال الاجتماع استعراض إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة فى المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.

كما استعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندى"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادى الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم فى الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضى قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وذلك تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضي المخصصة لهم، وقد وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

وقد استعرضت اللجنة ما اتخذته من إجراءات لازمة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن فتح مرحلة ثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وذلك تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة القادمة.