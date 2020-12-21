شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الامتحانات حضورية رغم رفع الغياب عن المدارس.. ولا تراجع عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه لا يوجد تراجع عن إجراء الامتحانات أو استكمال النهج، على الرغم من رفع الغياب عن المدارس من الآن وحتى نهاية الترم.

وقال الدكتور طارق شوقى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، إن كل الامتحانات ستكون حضورية داخل المدارس ولن يتم الاعتماد على التقييم بالأبحاث كبديلا عن الامتحانات، مردفا: "وسعنا مدة الامتحانات بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية، والامتحانات هتكون من 10 يناير وحتى 5 فبراير".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المدراس لن تغلق أبوابها وهناك التزام باستكمال المنهج الدراسى.

وقبل قليل، أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عدة قرارات بشأن الحضور والغياب فى المدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا جاءت كالآتى:

- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.

- استمرار الدراسة لمدة ثلاث أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعى بين الصفوف.

- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

- إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين فى مساعدة أبنائهم الراغبين فى البقاء بالمنزل.

جدير بالذكر أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى لا يتم إجراء امتحانات بها وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.