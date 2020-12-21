شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق بيج رامى: رئاسة الجمهورية هنأت البطل المصرى ببطولة مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد السبيعى، شقيق البطل رامى السبيعى الشهير بـ"بيج رامى"، إن مؤسسة الرئاسة تواصلت مع شقيقه فى الولايات المتحدة الأمريكية، لتهنئته بفوزه وتتويجه بالأمس ببطولة "مستر أولمبيا".

أضاف السبيعى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن مؤسسة الرئاسة لم تترك "رامى" فى الفترة السابقة من حيث الدعم المستمر فى إطار اهتمام الرئاسة بالأبطال المصريين، كما تتواصل وزارة الشباب والرياضة لدعم رامى فى مسيرته لحصد البطولات.

وحقق لاعب كمال الأجسام المصرى رامى السبيعى، المعروف بـ "بيج رامى"، فوزًا تاريخيًا له ولمصر بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، ونجح فى اقتناص المركز الأول من لاعب أمريكا الذى احتفظ باللقب 7 سنوات متتالية.