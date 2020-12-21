شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن استمرار الدراسة 3 أسابيع من اليوم وامتحان الترم الأول 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، الكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 2020/12/20، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2021/2020.

ونص الكتاب الدورى على: "حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى، ولكى يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم فى الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتى والتى منها (بنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية)".

وتضمن الكتاب الدورى عدة قرارات وجاءت كالتالي:

- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.

- استمرار الدراسة لمدة ثلاث أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعى بين الصفوف.

- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

- إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين فى مساعدة أبنائهم الراغبين فى البقاء بالمنزل.

جدير بالذكر أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى لا يتم إجراء امتحانات بها وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج