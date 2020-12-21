شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. احتفالات رأس السنة غير مستثناة من قرار الغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة السياحة عدم استثناء أيام الاحتفال بأعياد رأس السنة من قرارات الغلق المبكر، بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.



4 نصائح من الصحة العالمية بمصر لقضاء فترة الأعياد بدون التقاط عدوى كورونا 4 نصائح من الصحة العالمية بمصر لقضاء فترة الأعياد بدون التقاط عدوى كورونا

قدمت منظمة الصحة العالمية بمصر، مجموعة من النصائح لكيفية الاستمتاع بفترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة، دون المخاطرة بالتقاط عدوى جائحة فيروس كوفيد 19.



الرئيس يوجه بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الرئيس يوجه بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".



الدكتورة رانيا المشاط تكشف أخطر تقرير اقتصادى فى حوار مع خالد صلاح الدكتورة رانيا المشاط تكشف أخطر تقرير اقتصادى فى حوار مع خالد صلاح

أعلن الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، عن إجراء حوار مهم مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، تكشف فيه أهم الملفات التي تختص بها الوزارة، ومن بينها رؤية العالم لما أنجزته مصر في ملف الإصلاح الاقتصادى.



وفيما يلى موجز أخبار مصر وفيما يلى موجز أخبار مصر



السياحة: لا استثناءات لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة من مواعيد الإغلاق السياحة: لا استثناءات لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة من مواعيد الإغلاق

أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، على التشديد في تطبيق مواعيد الفتح والإغلاق الصادر بها القرار رقم 512 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات السياحية، وعدم وجود أية استثناءات حتى في احتفالات الكريسماس ورأس السنة.



باحثون أمريكيون يبتكرون ساعة ذرية يمكنها العمل 14 مليار سنة باحثون أمريكيون يبتكرون ساعة ذرية يمكنها العمل 14 مليار سنة

يمكن أن يعمل نوع جديد تم ابتكاره من الساعات الذرية لمدة 14 مليار سنة، أى ما يساوى تقريبًا العمر الحالى للكون، بدقة متناهية مع الحفاظ على عدم التأخير لأكثر من عُشر ثانية، وفقا لما نشرته دورية "نيتشر" العلمية، إذ استخدم العلماء الأمريكيون ظاهرة غريبة تسمى التشابك الكمى، حيث تصبح الجسيمات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، لتصميم الساعات الجديدة.



الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ فودافون العالمية الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ فودافون العالمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "نك ريد"، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".



الصحة تحذر المدخن: التبغ يعرضك لمضاعفات خطيرة حال إصابتك بكورونا الصحة تحذر المدخن: التبغ يعرضك لمضاعفات خطيرة حال إصابتك بكورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإقلاع عن التدخين يحمى من فيروس كورونا وباقى الأمراض، لافتة إلى أن تدخين التبغ يزيد من احتمالات التعرض للمضاعفات الخطرة حال الاصابة بفيروس كورونا .



الخليج 365 فى منزل بيج رامى بعد حصده لقب مستر أوليمبيا 2020.. فيديو لايف الخليج 365 فى منزل بيج رامى بعد حصده لقب مستر أوليمبيا 2020.. فيديو لايف

عمت الفرحة عائلة ممدوح محمد حسن السبيعى، الشهير برامى السبيعى، ابن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم، لحصوله على المركز الأول، فى بطولة ''مستر أوليمبيا 2020'' التى ينظمها الاتحاد الدولى لكمال الأجسام.



جدة الطفل بائع الليمون تعترف بالتعدي عليه وإصابته برأسه: "كنت بأدبه" جدة الطفل بائع الليمون تعترف بالتعدي عليه وإصابته برأسه: "كنت بأدبه"

قال مصدر إنه على خلفية فيديو سبق نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول" متضمناً ادعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير واضطراره للعمل لرعاية أخوته والإنفاق عليهم - تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو.



وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل عن عمر يناهز 72 عاما وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل عن عمر يناهز 72 عاما

تداولت وسائل الإعلام الكويتية خبر وفاة، الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل، عن عمر يناهز الـ72 عاما. بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أشهر من وفاة والده الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح.



"الصحة" تكشف وجود 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر "الصحة" تكشف وجود 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منهم واحدة ضعيفة، ولا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.



رئيس الوزراء يستعرض عددا من مشروعات وزارة الثقافة المنفذة بـ2020 رئيس الوزراء يستعرض عددا من مشروعات وزارة الثقافة المنفذة بـ2020

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تضمن الإشارة إلى عدد من المشروعات الإنشائية التعليمية والثقافية التى تم إنجازها والانتهاء منها خلال العام الحالي.



اللجنة الأولمبية المصرية: لن نعتمد انتخابات اتحاد الكرة حال إقامتها اللجنة الأولمبية المصرية: لن نعتمد انتخابات اتحاد الكرة حال إقامتها

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الدعوة لإقامة انتخابات اتحاد الكرة فى 30 يناير المقبل غير قانونى، وفقاً لقانون الرياضة الذى يؤكد الدعوة لإقامة الانتخابات فى الفترة ما بين أول يوليو إلى نهاية أكتوبر، مشيراً إلى أن أى اتحاد لم يدع لانتخابات فى هذه الفترة سيتم إقامة الانتخابات فى العام الذى يليه.

الرئيس السيسى خلال استقباله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون": حريصون على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة فى جميع المجالات كشركاء للتنمية بمصر





"نك ريد": ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، "نك ريد"، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".



مركز الأزهر للفتوى: الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية حرام شرعًا مركز الأزهر للفتوى: الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية حرام شرعًا

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فى أحدث فتوى له أن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وغيرها من الجماعات الإرهابية محرم شرعًا، مستدلا بأن الله تعالى قد أمر المسلمين بالاعتصام والاجتماع على كلمة واحدة، فقال تعالى :" وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ"، كما نهى سبحانه عن الفرقة والاختلاف فقال سبحانه "إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم فى شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون".



غدا أقصر نهار وأطول ليل فى السنة.. اعرف التفاصيل غدا أقصر نهار وأطول ليل فى السنة.. اعرف التفاصيل

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أننا سنكون على موعد يوم غدا الإثنين 21 ديسمبر مع الانقلاب الشتوى، حيث يحدث الانقلاب الشتوى للشمس فى شهر ديسمبر، ويميل القطب الجنوبى للأرض نحو الشمس، التى تكون فى هذا الوقت فوق مدار الجدى مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.



التعليم توجه الطلاب بملء الاستمارة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية التعليم توجه الطلاب بملء الاستمارة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، طلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية استعدادا للتقدم للامتحانات التى تنطلق نهاية يناير المقبل، موضحة أن تسجيل الاستمارة الإلكتروني.

وقال محمد عبد التواب، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية أمر ضرورى، استعدادا لامتحان الفصل الدراسى الأول، مشيرا إلى إمكانية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من خلال المدرسة أو الطالب يستطيع تسجيلها بنفسه من خلال الموبايل.