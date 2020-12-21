شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "لجنة كورونا": أعتقد السلالة الجديدة عندنا وعدد الإصابات أضعاف المعلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن السلالة الجديدة للفيروس والمنتشرة فى بريطانيا، موجودة منذ فترة طويلة، وتنتشر فى أفريقيا ويرجح احتمالية وجودها فى مصر، قائلا: "لو عملنا دراسة هنلاقى هذه السلالة فى مصر لأنها سريعة الانتشار".

وواصل قائلا: "اعتقد السلالة الجديدة موجودة فى مصر وهذا تحت قيد الملاحظة وليس الدراسة.. لسه ماعملناش دراسة لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى وأقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هى مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر".

وأضاف النادى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON E، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن العدوى بفيروس كورونا باتت سريعة الانتشار خلال هذه الفترة وستزداد فى الفترة المقبلة، مردفا: "الناس ستصاب بشكل أكبر فى الفترة المقبلة، لأن هناك سرعة فى معدل انتشار فيروس كورونا، ولكن خطورة وشدة الفيروس لم تزد".

وعن الإصابات فى مصر، قال: "أرقام الإصابات فى مصر صعب التكهن بها، وأنا أقول إنه على الأقل الإصابات فى مصر تتضاعف 10 مرات عن الأرقام المعلنة حاليا من قبل وزارة الصحة".