شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": لم نلاحظ تغير أو تحور فى الناحية الإكلينيكية للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث آخر تطوير للبرتوكول الطبى لعلاج فيروس كورونا فى مصر، مشيرة إلى أنه لا يوجد جديدًا في نتائج الأبحاث تجعلنا نغير البرتوكول إلى الآن.

وقالت مستشار وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامي سيد علي: "في مصر لم نلاحظ تغير أو تحور في من الناحية الإكلينيكية للفيروس ومن الناحية الجينية لا بد أن يكون هناك دراسات دورية".

وأضافت الدكتورة نهى عاصم: "آخر تطوير للبروتوكول الطبي المتبع لعلاج كورونا هو الخاص بشهر نوفمبر، ونطور البروتوكول عند وجود معلومات عن الحالة سواء محلية وملاحظات الأطباء .

من جانب آخر، كانت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤن الأبحاث، قالت إنه من المتوقع بدء التطعيم بلقاح كورونا الصينى خلال أيام، مؤكدة أن هيئة الدواء المصرية قامت بالحصول على 55 عينة من لقاح كورونا الصينى للقيام بتحليله والتأكد من مأمونيته وفاعليته، مضيفًا: "الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح سيتم اطلاقة خلال ساعات لبدء عملية التسجيل".

وحول اللقاح الروسى أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤن الأبحاث لـ"الخليج 365"، أنه لايزال يتم استيفاء الأوراق الخاصة بإتاحة بدء التجارب السريرية فى مرحلتها الثالثة على اللقاح مضيفة أنه متوقع أن يحصل الفئات المختلفة على اللقاح الصينى خلال أيام معدودة مؤكدة سلامته.