شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تكشف تقريرا اقتصاديا مهما الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، تكشف عن تقرير اقتصادي مهم، الثلاثاء المقبل، يتضمن أهم الملفات التي تختص بها الوزارة، ومن بينها رؤية العالم لما أنجزته مصر في ملف الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف خالد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "تشرفت اليوم بلقاء معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط واستمعت إلى شرح ملهم ومبشر وباعث للسعادة والثقة فى هذه الوزيرة النشطة، وفى هذه الحكومة الجادة والملتزمة بالعمل المستمر وفق استراتيجيات الرئيس عبد الفتاح السيسى".

تدوينة الكاتب الصحفى خالد صلاح وتابع صلاح عبر حسابه قائلا: "ترقبوا مفاجأة الدكتورة رانيا المشاط فى تقرير متكامل سيتم الإعلان عن تفاصيله الرائعة يوم الثلاثاء المقبل"، مؤكدا: "مصر جادة فى العمل والتنمية ربما للمرة الأولى فى تاريخنا المعاصر، كيف نجح التوازن الدولي لمصر فى عصر الرئيس السيسي فى فتح آفاق جديدة للدبلوماسية الاقتصادية.. الثلاثاء موعد وزيرة التعاون الدولي مع المصريين ومع العالم فى نتائج 2020".

وينشر الخليج 365 بعد غد الثلاثاء، حوار الدكتورة رانيا المشاط مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، كاملا، حول أهم الملفات التي تختص بها الوزارة، ومن بينها رؤية العالم لما أنجزته مصر في ملف الإصلاح الاقتصادى.