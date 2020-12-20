شكرا لقرائتكم خبر عن رسلان يكرم سائق قطار سوهاج لتفاديه حادثة مع سيارة متعطلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، كلا من صبري أحمد، السيد عطا الله شعبان، قائد قطار سوهاج ومساعده، ليقظتهما في العمل متفادين بسرعة تصرف مشهودة حادث من شأنه إزهاق أرواح وإتلاف أصول لممتلكات الهيئة، جراء تصرف غير مسؤول من قائد مركبة حاول المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك.

وسلّم رئيس الهيئة شهادات التقدير للسيد مساعد قائد القطار، ورئيس اللجنة النقابية بسوهاج نيابة عن قائد القطار، والذي حالت ظروفه الخاصة عن الحضور اليوم الأحد، بالإضافة إلى الموافقة على صرف حافز مادي نظير جهودهم، كما وجّه رئيس الهيئة تهنئته للمكرمين، متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهم، وداعيًا جميع العاملين الاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة.

يذكر أنه وبتاريخ 15 ديسمبر الجاري، وأثناء عبور سيارة نصف نقل السكة ما بين محطتي قنا والاشراف من غير المكان المُعد لذلك، وأثناء مرور قطار 935 الأقصر/ الإسكندرية، تمكن قائد القطار من الرباط قبل الاصطدام بالسيارة دون أي تلفيات أو إصابات.