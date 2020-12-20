شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يطمئن على حالة الطفلة ليلى عقب خروجها من عملية زراعة الكبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية حالة الطفلة ليلى المصابة بفشل كبدى والتى أجريت لها عملية زراعة الكبد اليوم بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية.

اطمأن مبارك على الطفلة عقب خروجها من غرفة العمليات وقد استغرقت العملية 10 ساعات متواصلة قام بإجرائها فريق زراعة الكبد بالمعهد والذى نجح في إجراء جراحة صعبة جدا نظرا لحالة الطفلة المصابة بفشل كبدى نتيجة لضمور في القنوات المرارية مع وجود التواءات خلقية بالأمعاء والقولون وعدم وجود الوريد السفلى خلف الكبد وقامت والدتها السيدة ولاء جلال بالتبرع لها بالفص الأيسر من الكبد، وتم وضع الطفلة بغرفة عزل زراعة الكبد بالعناية المركزة ويتم متابعة الحالة.

وجه مبارك الشكر لفريق الجراحة ولعميد المعهد الدكتور هشام عبدالدايم على جهدهم اليوم في إجراء هذه الجراحة الصعبة، وهذا عهده دائما بمعهد الكبد القومى الصرح الطبى المتميز على مستوى مصر والدول العربية والمتخصص في زراعة وعلاج أمراض الكبد.

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