شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: السلالة الجديدة من كورونا موجودة في مصر وقيد الملاحظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة للفيروس والمنتشرة في بريطانيا، موجودة منذ فترة طويلة، وتنتشر في أفريقيا ويرجح احتمالية وجودها في مصر، قائلا: «لو عملنا دراسة هنلاقى هذه السلالة في مصر لأنها سريعة الانتشار».
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON» قائلًا:«ولو قمنا بدراسة جينية سنجد أنها ايضًا موجودة في مصر وقلنا من فترة أن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة وبالتالي أعداد مرضى أكتر وزيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لان العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر».
وواصل: «اعتقد السلالة الجديدة موجودة في مصر وهذا تحت قيد الملاحظة وليس الدراسة لسه ماعملناش دراسة لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى واقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر».
واردف قائلًا: «السلالة الجديدة موجودة منذ فترة ومعروف أن المرض بات مقدرته على الانتشار بشكل أكبر وهذا ماحدث في بريطانيا حيث إرتفعت اعداد المصابين بشكل كبيرلتسجل في يوم واحد مايزيد عن 27 ألف حالة ونحو 500 وفاة».
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الوضع في مصر
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اصابات
124,891
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تعافي
106,481
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وفيات
7,069
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