شكرا لقرائتكم خبر عن «بالقوة الجبرية».. تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء لخدمة خط «إسنا - السباعية» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، الأحد، تنفيذ قرار «بالقوة الجبرية» لإنشاء البرج رقم ٧٧ خط اسنا السباعية جهد ٦٦ ك. ف، وذلك لاعتراض أحد المواطنين على تنفيذ البرج.

وجارٍ تنفيذ خط الربط ما بين محطة الغريرة ٢٢٠ ك ف ومدينة السباعية وتم تنفيذ ١٤٩ برج من أصل ١٥٠ برج بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنيه تقريبا لتعزيز قدرة الكهرباء، إلا انه تم اعتراض تنفيذ البرج رقم ٧٧ وتم اصدار القرار رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من وزير الكهرباء لتنفيذ القرار وتعويض المالك.

شارك في التنفيذ كل من عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، والمهندس سيد فاروق وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس منطقة كهرباء مصر العليا، والمهندس جمال محمود رئيس قطاع الخطوط، والمهندس على عليوى مدير عام مشروعات الخطوط، والمهندس محسن أبو دوح مدير عام خطوط الأقصر، والمهندس أحمد عيسوى مدير ادارة مشروعات خطوط الأقصر، وبالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء عبدالمجيد مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب.