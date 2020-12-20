«بالقوة الجبرية».. تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء لخدمة خط «إسنا - السباعية» بالأقصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، الأحد، تنفيذ قرار «بالقوة الجبرية» لإنشاء البرج رقم ٧٧ خط اسنا السباعية جهد ٦٦ ك. ف، وذلك لاعتراض أحد المواطنين على تنفيذ البرج.
وجارٍ تنفيذ خط الربط ما بين محطة الغريرة ٢٢٠ ك ف ومدينة السباعية وتم تنفيذ ١٤٩ برج من أصل ١٥٠ برج بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنيه تقريبا لتعزيز قدرة الكهرباء، إلا انه تم اعتراض تنفيذ البرج رقم ٧٧ وتم اصدار القرار رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من وزير الكهرباء لتنفيذ القرار وتعويض المالك.
شارك في التنفيذ كل من عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، والمهندس سيد فاروق وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس منطقة كهرباء مصر العليا، والمهندس جمال محمود رئيس قطاع الخطوط، والمهندس على عليوى مدير عام مشروعات الخطوط، والمهندس محسن أبو دوح مدير عام خطوط الأقصر، والمهندس أحمد عيسوى مدير ادارة مشروعات خطوط الأقصر، وبالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء عبدالمجيد مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب.
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