شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الصحة: تحويل 30 مستشفى بالقاهرة لعزل حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة الصحة والسكان عن تحويل 30 مستشفى فى القاهرة إلى مستشفي عزل لحالات فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الوزارة وفق مصدر مسؤل لـ"الخليج 365"، أن أعداد فيروس كورونا في تزايد، وتحويل هذا العدد الي مستشفيات عزل هو نوع من أنواع الاستعدادات لمواجهة تزايد الحالات المحتمل خلال الفترة المقبلة .

وقال الفيروس يوجد منه سلالات سريعة الانتشار ومعظم الحالات أصبح لايظهر عليها أعراض واضحة للإصابة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا، مساء اليوم الأحد، مع عدد من كبرى شركات الغازات الصناعية، لمناقشة سبل التعاون لتوفير مخزون استراتيجي من الغازات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

ناقشت فيه توفير مخزون استراتيجي من "الأكسجين الطبي" في المستشفيات خاصة مع ارتفاع معدل الاستهلاك في ظل مواجهة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، فضلاً عن تغطية كافة احتياجات هيئة الإسعاف المصرية بالأكسجين اللازم لتقديم الإسعافات الأولية للمرضى، وكذلك تزويد أقسام المستشفيات المختلفة مثل غرف العمليات، والعناية المركزة، وغرف المرضى، وغيرها بالغازات الطبية اللازمة بشكل مستمر في إطار الحرص على صحة المرضى.