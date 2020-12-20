شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة فى علم اللقاحات: حدثت 4 آلاف طفرة على كورونا منذ ظهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ميس عبسي، أكاديمية وباحثة في علم اللقاحات والأدوية، أن الأمور المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من تجربة اللقاحات وتصنيعها وتوزيعها تسير فى الاتجاه الصحيح وخلال العام المقبل سيكون فيروس كورونا تحت السيطرة.

وأضافت الدكتورة ميس عبسى، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن فيروس كورونا يتحور باستمرار وهذا شكل طبيعي، لافتة إلى أن هناك 4 آلاف طفرة طرأت على فيروس كورونا ولا توجد مؤشرات على مدى خطورتها من عدمه.

وتابعت: "4 آلاف طفرة ظهرت على فيروس كورونا واللقاحات من الممكن تؤثر فيها ولكن لا توجد مؤشرات تؤكد عدم استجابة السلالة الجديدة للقاحات".