شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بجامعة بريطانية: السلالة الجديدة من كورونا تنتقل أسرع بنسبة 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد محيسن، طبيب بمستشفيات جامعة بريستول البريطانية، أن فيروس كورونا تحور وانتشر بصورة أسرع، قائلا: "تحور فيروس كورونا لـ17 نوعا فى وقتا واحدا ولكن عدد حالات الرعاية المركزة أقل في حين أن الإصابات أصبحت اكثر فضلا تزايد الاصابات بين الطاقم الطبي".

وأضاف الدكتور محمد محيسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن السلالة الجديدة من كورونا والتي أعلن عنها فى بريطانيا وعدد من دول أوروبا ينتقل بصورة أسرع وانتقاله يتم بنسبة أسرع 70% من الفيروس العادي، وقد تؤدي إلى انهيار النظام الصحي.

ووجه رسالة إلى المصريين قائلا: "لازم تتعاملوا على أن الفيروس موجود وانتقاله سريع ولازم الناس تلتزم بإجراءات الوقاية وانتقال الفيروس سريع، والتجمعات فيها مشكلة خطيرة ولابد من استمرار الوعي".