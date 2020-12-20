شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ينعى الدكتور محمد شبل الكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور محمد شبل الكومي رئيس جامعة مصر الدولية، وأول رئيس للجامعة منذ إنشاؤها، والذي يعد أحد النماذج المصرية المشرفة، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

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