شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: «لو ما قدرتش تطوف حول الكعبة بسبب كوررنا.. طوف حول الفقراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن الامام الذهبي كان رجلاً يحبر بخواطر الناس، وكان يصفح عن الناس بالقول: «الماضي لا يذكر»، ولذلك عندما مات رؤي في المنام، فقيل له: «ما فعل الله بك»، قال الامام الذهبي:«أوقفني الله بين يديه، وقال الماضي لايذكر، وقال لملائكته انطلقوا به إلى الجنة».

وتابع «علي»، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن جبر الخواطر يكون بالعفو عن الظالم، ومسامحة الزوج عندما يغضب زوجته، والعكس صحيح.

ولفت إلى أن عبدالله بن مبارك كان يحج عام، ويغزا في سبيل الله، وعندما كان ذاهبًا إلى الحج، وجد امرأة تأكل من القمامة، وقامت بحل دجاجة ميتة من القمامة، فسألها عن هذا الأمر، فقالت المرأة: «دعني وشأني فالله في خلقه شؤون، وحدثته بأنه حصلت على الدجاجة الميتة لكي تطعم بها اولادها، فأعطاها أموال الحج»

وتابع :«انت ما قدرتش تطوف حول الكعبة بسبب كوررنا، طوف حول الفقراء»، لافتَا إلى أن أصدقاء عبدا لله بن مبارك بعد قيامهم بالحج، تحدثوا معه على أنه كان معهم في شعائر الحج، فسكت عبدالله، ولم يخبرهم بهذه الواقعة، لأنه مسأله بينه وبين ربه.

ولفت إلى أن عبدالله بن مبارك عندما نام بعد ذلك، وجد رجلا وضاءًا، فسأله من انت، فرد عليه قائلاً: «ألا تعرفني يا عبدالله، أنا رسول الله، فان الله قد قبل حجتك بجبر خاطر هذه المرأة، وأن الله كتب لأصدقائك حجة، ولك 20 حجة».

ولفت إلى أن الله خلق ملكًا على صورة عبدالله بن مبارك يحج عنه جبرًا لخطاره، معقبًا: «جبر الخواطر شيء كبير جدًا، القصة مش انت حجيت كام مرة، القصة حجك اتقبل ولا لا»