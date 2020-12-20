شكرا لقرائتكم خبر عن «للإيجار».. عرض مسرحي بمهرجان نقابة المهن التمثيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقام العرض المسرحي «للإيجار» على مسرح «النهار» بقصر العيني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة بـ«مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي»، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية .

كما يعد العرض المسرحي «للإيجار»، عن رواية الدفع المؤجل، للروائي س. اس فورست، إعداد الدكتورة سحر الدنجاوي، ومن إخراج كريم البسطي. من بطولة «ياسر عزت، سمر علام، وليد فوزي، شيماء عبدالناصر، إيهاب المصري، سالي عبدالعزيز».

يذكر أن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، برئاسة الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، خلال الفترة من 14 حتى 20 ديسمبر الجاري، على خشبة مسرح النهار في الثامنة مساء، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة وسلامة الجمهور.

كما أن العرض المسرحي «للإيجار»، من ديكور الدكتور محمود فؤاد صدقي، ومساعدو الديكور: «مريم عاطف، أحمد سيد، سمر عادل، زكريا إسماعيل، عبدالملك مروان، بيرتي بهاء، أصالة سامي، روفيدة محسن». وإضاءة أبوبكر الشريف، ملابس نردين عماد، موسيقى كريم عرفة، تصميم بوستر، أحمد فؤاد صدقي، تصوير فوتوغرافيا، إكرام فؤاد السيد، إعداد الدكتورة سحر الدنجاوي.

يذكر أن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، تقدم لها 50 مخرجًا مسرحيًا، ووقعت لجنة المشاهدة على اختيار 7 عروض مسرحية لتنافس على جوائز المهرجان وهي: «للإيجار»، للمخرج كريم البسطي، وديكور الدكتور محمود فؤاد صدقي، «ملحمة السويس» للمخرج محمد زكي، «الحلبة» للمخرج محمد فاروق، «الفراشات» للمخرج رامي نادر، «كازينو السهرة السعيدة» للمخرج محمد صلاح طافش، «المصنع» للمخرج مصطفى عسكر، «قصة عادية جدا» للمخرج محمد عبدالوارث.

وتضم لجنة تحكيم الدورة الخامسة، كلًا من المخرج السينمائي سامح عبدالعزيز، والمخرج السينمائي إبراهيم فخر، والمخرج السينمائي أحمد خالد أمين، والمخرج المسرحي هشام عطوة، والمخرج المسرحي شادي سرور، والفنان أحمد صيام، والفنانة سلمي غريب، والفنان أحمد تمام، والفنان محمد نبيل منيب، والناقد يسري حسان، ومهندس الديكور وائل عبدالله.

جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، قد كرّم خلال حفل ختام دورته الرابعة الماضية الفنانة القديرة «لبلبة»، احتفاء بمسيرتها الفنية الحافلة، ولما قدمته للفن، خلال السنوات الماضية.