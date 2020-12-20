شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: «جماع الزوج لزوجته من جبر الخواطر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن السيدة حفصة عندما قالت على السيدة صفية ينت حيي: «يا بنت اليهودي» بسبب الغيرة، بكت السيدة صفية رضي الله عنها، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بجبر خاطرها.
وتابع «علي»، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد،: «لما مراتك تبكي خدها في حضنك، وامسح دموعها زي ما النبي عمل» لافتَا إلى ان النبي قام بمخاصمة السيدة حفصة بسبب هذه الواقعة لمدة3 شهور«.
وأضاف أن الرجل يحصل على ثواب عند الجماع بزوجته، وعند واطعماها، متابعًا: «جماع الزوجة واطعماها من جبر الخواطر».
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