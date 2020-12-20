شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: الرحلات مستمرة مع بريطانيا مع تطبيق كل الإجراءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة مازالت مستمرة في تشغيل الرحلات مع بريطانيا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع الاستعداد لأي توجه أو قرار من الدولة.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع بقناة «صدى البلد»، تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء ارتداء الماسك أو التباعد أو تقليل التعامل البشري مع الركاب وإصدار بطاقات الصعود بطريقة آلية.

وتابع أن مصر للطيران قامت بتسيير رحلة خاصة أمس لعودة منتخب الشباب وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتم التعامل بحرص وما ساعد في الأمر قلة عدد البعثة وتم عمل مسحة لطاقم الطائرة وستظهر النتيجة صباح الغد.