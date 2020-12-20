شكرا لقرائتكم خبر عن ‘خلاء عقار مائل بشارع خليل عويس بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة العقار رقم 24 شارع خليل عويس المتفرع من شارع جامع عمرو بن العاص (حسن الأنور) بعد إخلائه احترازيًا من السكان حفاظا على سلامتهم لحدوث ميل به .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة لبيان الحالة الإنشائية للعقار كما وجه المحافظ بسرعة فحص العقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسى وبيان مدى تأثرها .

ويتكون العقار المائل من أرضى و10 أدوار متكررة ويقطن به 8 أسر تم نقلهم حفاظا على حياتهم وتم غلق العقار وإتخاذ إجراءات تأمينه .