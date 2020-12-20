شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى بئر العبد للكشف على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى بئر العبدالمركزي، اليوم الأحد، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 11 طبيبًا في تخصصات الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة الأوعية الدموية، كبد وجهاز هضمي، جراحة القلب والصدر، الأنف والأذن والتخدير والباطنة .

أضاف شوكة، أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بالمديرية، أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة بئر العبدالدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .