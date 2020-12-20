شكرا لقرائتكم خبر عن «جرائم العرض بين القانون و نظرة المجتمع» في ندوة توعوية بمكتبة مصر الجديدة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى ورئيس جمعية مصر الجديدة إن الجمعية سوف تنظم أمسية توعوية قانونية بعنوان «جرائم العرض بين القانون ونظرة المجتمع»، يشارك فيها المستشار محمد الخياط المحامى بالنقض، والتى تأتى في اطار استراتيجية الجمعية للتوعية المجتمعية لمثل هذه الجرائم الدخيلة على مجتمع المصرى، وذلك في الخامسة من مساء بعد غد الثلاثاء بمكتبة مصر الجديدة احدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية.
من جانبه قال محمد الخياط ان جرائم العرض أصبحت من الجرائم الدخيلة على مجتمعنا المصرى والتي ظهرت مؤخراً، وللأسف الشديد لايزال الكثير منا ينظر لضحايا هذه الجرائم على أنهم المسؤولون من دون النظر إلى الجاني، كما أن القانون لا يعاقب الجاني بالعقوبة الرادعة. مشيراً إلى أن الندوة سوف تتناول عدة محاور في مقدمتها ما هي هذه الجرائم ؟، ولماذا ينظر الجميع إلى ضحايا على أساس أنهم مذنبون ؟، وكيفية إصدار العقوبة الرادعة ؟، وكيفية تغير وجهة النظر في ضحايا هذه الجرائم؟ .Top of Form
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,891
-
تعافي
106,481
-
وفيات
7,069
كانت هذه تفاصيل خبر «جرائم العرض بين القانون و نظرة المجتمع» في ندوة توعوية بمكتبة مصر الجديدة الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.