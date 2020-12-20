شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد حميات إمبابة ومستشفى الوراق المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزاره مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة أنتظام العمل والرعايه الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها في مستشفي حميات أمبابة والوراق المركزي كما زار نائب المحافظ أقسام الأستقبال والطوارئ و الأشعه وغرف العزل والرعاية المركزة وقسم التحاليل لأطمئنان على المرضى وجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهه فيروس كورونا كما أعرب عن شكره وتقديره للاطقم الطبية الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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