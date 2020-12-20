شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل الضابط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل مجدي مكين إلى سجن طرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن قامت بترحيل الضابط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل مجدي مكين، بقسم شرطة المطرية إلى سجن طرة، تمهيدًا لقضاء مدة العقوبة المقضي بها من قبل المحكمة.

وأكدت المصادر أنه أجريت مسحات لفيروس كورونا لكل المتهمين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل عملية الترحيل، وذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية بالكشف على أي متهم وفحصه قبل ترحيله للسجون لعدم نقل العدوى للمساجين بالداخل .حيث تعمل عمل مساحات للمتهمين وعزلهم في عنبر منفصل بمجرد ترحيلهم لحين ظهور نتيجة المسحات.

كانت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية قضت بالسجن 3 سنوات لـ9 متهمين وبراءة أخر في اتهامهم بقتل مجدى مكين داخل قسم الأميرية.

وعقب قرار المحكمة، ألقت قوات الأمن بالمحكمة، القبض على الضابط المتهم، والذى كان مخلى سبيله على ذمة القضية.

كان المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة أمر بإحالة معاون مباحث قسم الأميرية، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت.