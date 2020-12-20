شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يعزى أمير الكويت فى وفاة الشيخ ناصر الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء والمواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع السابق ونجل أمير الكويت الراحل، الذى وافته المنية اليوم الأحد.

ويتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى دولة الكويت، ولأسرة آل الصباح الكرام، وللشعب الكويتى الشقيق، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".