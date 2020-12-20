شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 963 أسرة من عزبة الهجانة بمشروع أهالينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة محافظة القاهرة، من تسكين 963 أسرة من عزبة الهجانة، شرق مدينة نصر، بوحدات مجهزة بمشروع أهالينا 2، حيث كانوا يقيمون أسفل خطوط الضغط العالى، تحت إشراف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، كما تم إزالة 438 منزل مقام بطريقة غير آمنة بالقرب من خطوط الكهرباء الهوائية والتى تمثل خطورة على السكان وجارى تحويل خطوط الكهرباء إلى أرضية بمعرفة شركة نقل الكهرباء.

ويأتى ذلك فى إطار مشروع تنفيذ محور الوفاء والأمل لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل عزبة الهجانة حتي طريق السويس، حيث تم استكمال أعمال الإزالات تحت إشراف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية و العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر.

وأشاد الأهالي بجهود الدولة في توفيرشقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة أهالينا المنفذة بشكل حضارى لائق فى فترة زمنية وجيزة وجارى استكمال باقى الأسر.

جدير بالذكر أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي ، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

يذكر أن إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير .