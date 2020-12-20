شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخلى عقارا مائلا بمصر القديمة والمحافظ يشكل لجنة لفحصه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة العقار المائل بشارع خليل عويس المتفرع من شارع جامع عمرو بن العاص (حسن الأنور) بحى مصر القديمة، حيث تلقت غرفة عمليات حى مصر القديمة بلاغا بوجود ميل فى العقار رقم 24 بشارع جامع عمرو بن العاص.

ووجهه محافظ القاهرة على الفور الاجهزة التنفيذية بإخلاء العقار احترازيًا من السكان دون المنقولات حفاظا على سلامة المواطنين، وانتقل محافظ القاهرة إلى العقار واطمأن على المواطنين.

ووجهه محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لبيان الحالة الإنشائية للعقار كما كلف المحافظ بسرعة فحص العقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسى وعدم تأثرها.

ويتكون العقار من أرضى و10 أدوار متكررة ويقطن به 8 أسر تم نقلهم لدى ذويهم خشية أن يمثل الميل خطر على حياتهم وتم غلق العقار وتشميعه واتخاذ إجراءات تأمينه.