شكرا لقرائتكم خبر عن 60 طالبًا وطالبة يتنافسون في مسابقة «العباقرة» بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، الأحد، مسابقة «العباقرة» بمشاركة 60 طالبا وطالبة من مختلف الكليات.

وقال صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، في بيان، إن المسابقة عقدت برعاية الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وأشرف على تحكيمها وتقييم الطلاب كل من الدكتور محمد عبدالتواب، والدكتور عمرو عبدالستار، والمهندس صلاح حامد، لافتًا إلى أن المسابقة تضمنت التنافس في 10 مجالات، شملت الأدب، والتاريخ، والجغرافيا، والعلوم، والفنون، والرياضة، والمعلومات العامة، ولوحات ومعالم، والقدرات الذهنية، والتكنولوجيا.

وأشار صبري إلى أن لجنة التحكيم ستعلن النتائج عقب الإنتهاء من تقييم المشاركين، لافتًا إلى أن الفائزين سيتم تأهيلهم للمشاركة في الموسم التاسع من مهرجان «إبداع»، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد العليا.