شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ناعيةً رضا غالب: صاحب بصمة كبيرة في مجال النقد المسرحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات الدكتور رضا غالب أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي غيبه الموت اليوم 20 ديسمبر.
وقالت الوزيرة في بيان، الأحد، إن الراحل له بصمة كبير في مجال النقد المسرحي من خلال كتاباته ودراسته المنشورة وكذلك مشاركته الفعالة في العديد من الفعاليات المسرحية وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله آن يتغمد الفقيد برحمته.
وللراحل العديد من الدراسات والكتب النقدية المنشورة منها «الممثل والدور المسرحي، الممثل العربي بين ستانسلافسكى وبريشت، الميتاتياترو... المسرح داخل المسرح، كما شارك في العديد من المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي.
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