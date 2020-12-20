عميد 115 كينيًا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل العشرات من الأقباط الأرثوذكس في كينيا الأسقف نيوفيتوس، أسقف نيري وشرق كينيا الاحد بالزغاريد والفرح بعد انتهاء المعمودية الجماعية لهم بيد الأسقف نيوفيتوس وبمشاركة الآباء الكهنة.

وتمّم الأسقف طقس تعميد ١١٥ كينيا أطفال وشباب في نهر النيل وقام بانزال رؤوسهم في الماء وفقا للعقيدة المسيحية.

وعقب طقس التعميد قال الاسقف ان الله يجلب البشر إلى المياه العميقة لا لإغراقهم، بل لتطهيرهم.

كما اعتمد جيفري مدير المدرسة الذي اتتخذ اسم القديس مكاريوس بناء على طلبه الشخصي.

وقال ان هذا اليوم سيبقى خالدًا في سجلات تاريخ إرسالية أسقفية نيري وشرق كينيا.

وفي سياق متصل أعلن المتروبوليت إينوسنتيوس مطران بوروندي ورواندا ترقية الأرشمندريت Basile Bonane ليصبح Protosyngeros النائب العام له في إبراشية بوروندي ورواندا.

وذكرت بطريركية الاسكندرية للروم الأرثوذكس ان أرشمندريت Bonane خدم مع المتروبوليت لأكثر من 10 سنوات وكان تحت التوجيه الروحي للراهب Damaskonos Grigoriatis.

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)

تعميد ١١٥ كينيا في نهر النيل بيد أسقف نيري وسط زغاريد وفرح الأسر (صور)